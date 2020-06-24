ДБР повідомило про підозру у держзраді Януковичу та двом ексміністрам оборони

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву.



«Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції від 5 квітня 2001 року)», – йдеться в оприлюдненому 24 червня повідомленні.







У ДБР заявили, що під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович, Саламатін і Лебедєв із 2012-го до 2014 року вчинили державну зраду. Вона, як вважає слідство, полягала в діях, спрямованих на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.



«Підозрювані… здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії вчинялися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова», – йдеться у повідомленні.



У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Нині жодний із фігурантів провадження не перебуває на території України.