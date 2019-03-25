Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» оголосили підозру в привласненні 24 млн доларів – ГПУ

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» заочно оголосили підозру в привласненні 23,9 мільйона доларів, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook. Серед них – колишній міністр оборони Дмитро Саламатін.

За даними слідства, посадовці заволоділи коштами упродовж 2010-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Угода передбачала забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК «Укрспецекспорт» по зовнішньоекономічних контрактах.

Сарган зазначила, що посадовці переховуються від правоохоронців, їх оголосили в розшук.

У січні 2019 року екс-міністру оборони Дмитру Саламатіну заочно оголосили підозру, яка стосується участі «у складі злочинної організації» екс-президента Віктора Януковича, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення державної зради в інтересах Росії, підриву обороноздатності, державної та економічної безпеки України шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України зі світових ринків зброї на користь Росії.

Саламатін очолював Міністерство оборони в період із лютого до грудня 2012 року. Згодом став радником президента Януковича.