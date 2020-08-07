Лукашенко: Росія не поверне Крим Україні «при нашому житті»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість у тому, що в найближчій перспективі Росія не поверне Україні анексований Крим. Він сказав про це в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Так, на питання про те, чи поверне Росія Крим і Донбас Україні «при нашому житті», білоруський президент відповів:

«Звичайно, ні. З Донбасом простіше. Донбас – п’яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події».

Лукашенко також заявив, що «воював би за Крим в 2014 році», а також висловив упевненість в тому, що росіяни не стріляли б у Криму при опорі української армії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму в 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.