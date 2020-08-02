Білорусь: деякі з затриманих бойовиків кажуть, що летіли у Стамбул подивитися собор Святої Софії

У розслідування виникає все більше запитань щодо цілей і завдань у Білорусі 33 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Про це журналістам розповів голова Слідчого комітету Білорусі Іван Наскевич, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ,

За словами Наскевича, вони дають «найбільш суперечливі свідчення» під час допитів.

«Серед усього іншого, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська до Стамбула, каже менше половини людей, решта вказують зовсім інші пункти кінцевого візиту до інших країн», – заявив Наскевич. – Щодо тих, хто нібито летів до Туреччини, точно так само вони мають різні цілі візиту. Деякі летіли засмагати, дехто відпочити, дехто нібито охороняти якісь предмети, а деякі – оглядати Святу Софію».

Слідство виявило фактичні невідповідності у показаннях затриманих. За словами слідчих, політ до Туреччини – це заздалегідь заплановане «алібі».

«Група не дійшла до аеропорту, хоча у них були квитки», – наголосив Наскевич. Натомість росіяни спершу оселилися в готелі у Мінську, де заздалегідь бронювали номери. Виселившись із готелю, росіяни повідомили його працівникам, що вони їдуть в аеропорт, але насправді переїхали до санаторію, де їх затримали.

За словами Наскевича, у одному з месенджерів була створена спеціальна група, в якій старший координував дії підлеглих: порядок денний, перекличку, час проведення загальних зборів. Також було розпорядження спалити старі квитки на території санаторію.

Консул посольства Росії в Білорусі Кирило Плетньов заявив в ефірі телеканалу «Росія-1», що всі затримані росіяни перебували у Білорусі «проїздом», а «кінцевим пунктом призначення була одна з країн регіону Латинської Америки». «Планування маршруту польоту на інший континент, особливо в сучасних умовах, у всьому світі –досить складна процедура, тому деякі громадяни називали лише наступну точку маршруту, а хтось міг назвати кінцеву точку», – заявив консул.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в намаганні приховати відправку до Білорусі 200 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук іще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них, вихідці з України, головно з Донецької і Луганської областей, також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, нині в ОГП заявили про дев’ятьох).