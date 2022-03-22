Звільнення Макарова, Росія визнає втрати та мобілізує боржників | Свобода Live

Аналіз останніх подій оборони України від широкомасштабного вторгнення Росії, новини і прогнози у програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода

Над Макаровом піднято державний прапор України.

Місто звільнили від російських загарбників, повідомили у Міноборони. Сьогодні звідти з’явилося відео від Нацполіції. За їхньою інформацією, через обстріл російських військових у Макарові кожен другий будинок зруйновано або пошкоджено.

На відміну від Києва, не було тихо на Київщині.

Російські військові обстріляли з артилерії місто Бровари, снаряд впав на територію одного з заводів. За попередніми даними, жертв немає. Пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди.

Вчора на сторінках російського видання «Комсомольская правда» з'явилася нова цифра втрат російської армії в Україні.

З посиланням на дані Міноборони Росії там повідомили, що в ході війни в Україні загинуло 9861 солдат. Щоправда, через добу видання видалило цю публікацію, тепер вона доступна лише в архівах. Згодом у «Комсомольскій правді» повідомили, що, мовляв, доступ до адміністраторського інтерфейсу сайту був зламаний.

Через брак резервів у армії Росія мобілізує боржників по кредитах та аліментах.

Це відбувається в межах так званої прихованої мобілізації, повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. За службу в армії боржникам обіцяють звільнення від кредитів. Також в армію закликають іти осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.