Міністр енергетики на зустрічі з головою МАГАТЕ: «після 24 лютого є лише дві позиції»

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з керівником Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаелем Маріано Ґроссі, повідомляє пресслужба Міненерго 30 березня.

За повідомленням, Галущенко закликав очільника МАГАТЕ «зайняти одну з позицій».

«Після 24 лютого є лише дві позиції: одна правильна, інша — викривлена. Третього не дано. Особливо це стосується ядерної безпеки. Правильна позиція — це гарантії, безпека і охорона. Це те, за що відповідає Україна. І інша позиція, викривлена позиція, — це обстріл ядерних об’єктів, це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС», – йдеться в заяві міністра.

Він назвав першою умовою для забезпечення ядерної безпеки повне виведення російських військ із захоплених атомних електростанцій. Також Київ наполягає на виведенні загарбників із міст-супутників АЕС.

«Позиція Міненерго щодо забезпечення безпеки українських атомних об’єктів залишається незмінною. Вона полягає також у обмеженні доступу російських співробітників до файлів України, а також щодо блокування участі представників російської федерації в інспекційній діяльності МАГАТЕ, місіях і службах МАГАТЕ», – заявляє відомство.

Міненерго також «розраховує на підтримку МАГАТЕ» у висвітленні потенційної небезпеки від захоплення та обстрілів Росією ядерних об’єктів в Україні.

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Також міністерство вказує на порушення Росією таких принципів ядерної енергетики, як безпека, охорона та гарантії.

Директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі приїхав до України 29 березня. Метою приїзду він назвав переговори з українськими урядовцями щодо запланованої технічної допомоги МАГАТЕ, аби забезпечити безпеку ядерних потужностей країни та запобігти ризику нещасного випадку, який може поставити під загрозу людей і довкілля.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.