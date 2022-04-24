Радіо Свобода Weekly: Яку зброю і техніку скеровують США до України?

Яка американська зброя та техніка прямує до України

Одинадцять вертольотів Мі-17, п'ятсот ракет Javelin і «​тисячі інших протитанкових систем»​, десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36, двісті бронетранспортерів М113, вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод», триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade. Що ще отримає Україна та що відомо про зброю та техніку? Дивіться та читайте у фотогалереї.

Росія готує наступ на Миколаїв та посилює обстріл

«Здайте Миколаїв, інакше буде як у Маріуполі» – такі погрози від російських військових приходять до керівництва українського міста. Лінія фронту зараз – за 20-30 кілометрів від Миколаєва.

Російська армія посилює артилерійський обстріл і не виключено, що готує новий наступ на місто, розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич. На його думку, мета таких масованих щоденних обстрілів знищити якнайбільше мирного населення. Російські військові бояться виходити з українцями віч-на-віч, тому обстрілюють область і місто й тікають, вважають українські військові.

Журналіст Крим.Реалії Дмитро Євчин побував у звільнених селах Миколаївської області, які російські війська продовжують обстрілювати щодня. І до центру Миколаєва, за повідомленнями місцевої влади, щодня прилітають касетні снаряди. З 12 квітня місто залишається без води. Дивіться репортаж Дмитра Євчина із прифронтової Миколаївської області.

«Загинули всі, хто був на палубі та у рубці». Мати матроса з «Москви» – про першу розмову з уцілілим сином

«Схеми» (Радіо Свобода) вже почали ідентифікацію загиблих. У процесі журналісти знаходять родичів членів екіпажу затонулої «Москви». Одна з них – матір матроса-строковика.

Жінка розповіла, що ввечері 14 квітня їй зателефонував син, і все що повідомив – йшло всупереч з офіційними заявами російської влади. Зокрема, він підтвердив, що в корабль поцілили українські ракети «Нептун». Він же повідомив про 40 загиблих на крейсері. За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морпіхів в Одесі. Що розповів матрос? Читайте у матеріалі «Схем».

ЗСУ завдають удар по військах РФ. Бої за Харківську область

Збройні сили України нанесли удар по скупченню російської техніки між Балаклією та Ізюмом, що в Харківській області. Разом з тим армійці розповіли про перебіг оборони та характер бойових дій російських окупаційних військ. Як тримають оборону ЗСУ та чим наносять вогневе ураження дивіться у відеорепортажі Мар'яна Кушніра.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Україна протягом тижня відбила «численні російські атаки» на Донбасі – британська розвідка

Внаслідок російської агресії загинули 213 дітей – Офіс генпрокурора

Зеленський і 200 журналістів у метро: тези розмови про війну

У Росії озвучили нові плани щодо «спецоперації в Україні»

Данілов назвав орієнтовні втрати РФ на крейсері «Москва»: врятували 58 осіб із понад пів тисячі

Росія наближається до суверенного дефолту – Wall Street Journal

«Викликає здивування». Грузія та Молдова хочуть швидко в ЄС разом з воюючою Україною, але без санкцій проти Росії

Україна передала ЄС заповнену першу частину опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Причому Київ сподівається отримати від ЄС статус кандидата вже незабаром – на саміті ЄС у червні. Паралельно Молдова та Грузія отримали від ЄС кожна свій опитувальник і зараз працюють над їхнім заповненням. Але якщо Україна – буквально – на війні виборює своє майбутнє в ЄС, то Молдова і Грузія ніби намагаються «вскочити» в євроінтеграційний потяг, локомотивом якого є Україна – адже ні Тбілісі, ні Кишинів навіть не приєднались до санкцій проти Росії, накладених за війну в Україні. Але не все так однозначно і, як кажуть експерти, з точки зору геополітики краще, щоб три країни йшли до ЄС все ж разом. Детальніше у матеріалі.

«Трофейна вода на вкраденому півострові»: що принесе Криму Північно-Кримський канал?

Дніпровська вода в окупованому Криму стала одним із головних «трофеїв» Росії на цьому етапі широкомасштабної війни проти України та тимчасової окупації Херсонської області. Дамбу на Північно-Кримському каналі на материковій частині України було підірвано 26 лютого, і російські органи влади в Криму вже рапортують про заповнення каналу. Гострого дефіциту води в Криму зараз немає, а деяким населеним пунктам, розташованим біля річищ скидання надлишків із водойм, загрожує підтоплення. Подробиці – у матеріалі Крим.Реалії.

«Передсмертне» відео з Ірпеня: режисер пережив місяць важких боїв і знімав це на камеру

«Якщо загину, то хоча б це лишиться. Я реально вважав, що ще трохи – і нам кінець»: український режисер Сергій Сотниченко з епіцентру масових обстрілів в Ірпені відзняв на телефон одні з найважчих моментів свого життя.

У місті він провів місяць. Наприкінці березня Сотниченко зі своєю 77-річною мамою лишилися останніми жителями у кварталі. Коли кількаденні танкові бої біля його будинку ледь стихли, він посадив маму на господарську тачку і так, під обстрілами, довіз до позицій українських військових. Зараз Сотниченко працює над сценарієм свого нового фільму. Стрічка буде заснована на його власному досвіді війни. Паралельно режисер шукає бюджет для зйомок цього фільму.

Матеріали, які можуть вас зацікавити:

Станцію знищили: як фельдшерка з Луганщини врятувала з-під обстрілів дві «швидких»

Фельдшерка карбонітської підстанції швидкої допомоги, що в Золотому на Луганщині, Світлани Клос врятувала з-під обстрілів дві машини швидкої допомоги: за кермо однієї сіла сама, другою кермував її батько. Як все відбувалося, Світлана розповіла Радіо Донбас.Реалії.

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щонеділі. Підписатись на розсилку можна тут.