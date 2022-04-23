«Трофейна вода на вкраденому півострові»: що принесе Криму Північно-Кримський канал

Дніпровська вода в анексованому Криму стала одним із головних «трофеїв» Росії на цьому етапі широкомасштабної війни проти України та тимчасової окупації Херсонської області. Дамбу на Північно-Кримському каналі на материковій частині України було підірвано 26 лютого, і російські органи влади в Криму вже рапортують про заповнення каналу. Гострого дефіциту води в Криму зараз немає, а деяким населеним пунктам, розташованим біля річищ скидання надлишків із водойм, загрожує підтоплення. Подробиці – у матеріалі Крим.Реалії.

За повідомленнями кримських ЗМІ, дніпровська вода самопливом дійшла до першої насосної станції у Джанкойському районі 15 березня, запустили цю станцію 24 березня. 28 березня підконтрольне російському уряду Криму інформаційне агентство «Крыминформ» випустило новину під заголовком «Крим закачує водосховища водою з Північно-Кримського каналу».

Однак у самій новині замість факту – анонс: журналісти цитують голову підконтрольного Росії комітету з водного господарства Криму Ігоря Вайля, який заявив: «Зараз також йде заповнення водою сполучного каналу, який дасть змогу наповнити Міжгірське водосховище та забезпечити водою зрошувані землі Сакського району».

Просування дніпровської води та наповненість водосховищ Криму можна відстежити за супутниковими даними. Станом на 20 квітня у північному та західному Криму гілки каналу наповнюються, але до наливних водойм вода поки не дійшла, каже ГІС-фахівець Всесвітнього центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон.

У Міжгірському водосховищі на сьогодні істотно не змінилася площа водного дзеркала, що кардинально відрізняється від реального контуру резервуару.

Жителі Криму публікують відео дніпровської води у різних відгалуженнях Північно-Кримського каналу, з яких видно, що споруда ще наповнюється.

Північно-Кримський канал, відгалуження в районі Зернового Сакського району, 20 квітня 2020 року:

По всіх водосховищах спостерігається наповнення до нормального рівня

Втім, гострої потреби у дніпровській воді в Криму зараз немає. Рясні опади дозволили наповнити «під зав'язку» як водосховища природного збору, але й акумулювати запаси у деяких наливних водосховищах.

«Якщо раніше з окремих водосховищ рівень доходив до нормального, то тепер по всіх водосховищах спостерігається наповнення до нормального рівня, і по низці водосховищ, в принципі, цей рівень навіть переходить межу нормального», – каже Сергій Гапон.

Розливні водосховища

Вже тиждень центральна частина кримської столиці по річищу Салгира страждає від підтоплень. Сімферопольське водосховище заповнилося більш ніж на 90% ще місяць тому, й інтенсивні дощі над Кримом тривають. Вперше за останні 8 років із водосховища Салгира скидають великі об'єми води, і ЗМІ знову пишуть про сплав на байдарках через центр Сімферополя. Русло річки з обсягами скидів не справляється, і вода у деяких місцях розливається навколо.

Вихід Салгира з річища також зафіксовано у селищі Гвардійському Сімферопольського району. Серйозні підтоплення сталися в Зарічному, розташованому на річці Салгир поруч з Аянським водосховищем, яке також наповнюється за рахунок опадів.

Сергій Гапон нагадує, що така картина для Сімферополя не нова, незважаючи на те, що за довгий період від неї багато хто відвикли. Скидання води із Сімферопольського водосховища часто супроводжувалося короткочасними підтопленнями.

«Це короткостроково, пік триває буквально кілька годин. Але сам період підтоплень може бути розтягнутий на кілька днів, коли скидаються десятки кубічних метрів води за секунду і критично збільшується обсяг води у річці», – каже Сергій Гапон.

Кримські блогери повідомляють про скидання води в інших водосховищах Криму та їхні наслідки. Так, блогер Ігор Корсаков 20 квітня повідомив про скидання води із Загірського водосховища. На цьому ж відео можна побачити заповнене Бахчисарайське водосховище та повноводну річку Кача.

17 квітня кримські ЗМІ повідомляли про те, що течією цієї річки забрало жінку, яку вдалося врятувати

Ціна «безкоштовної» води

Поки опади у надлишку наповнюють і переповнюють кримські водосховища, російська влада Криму анонсує безкоштовну роздачу захопленої дніпровської води кримським фермерам.

Подякувавши у своєму телеграм-каналі російському президенту Володимиру Путіну за війну проти України, російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив, що «у Північно-Кримському каналі виявився об'єм води, достатній для того, щоб загалом змінити водний баланс Криму», і анонсував її роздачу «без оплати».

Кримські ЗМІ стверджують, що фермери матимуть доступ до дніпровської води 25 квітня. Воду в канал запустили поспіхом, без серйозних підготовчих та відновлювальних робіт, але з широкою інформаційною кампанією. Усі вісім років, які дніпровська вода не надходила в Крим, русло каналу ремонтувалося фрагментарно, там, де його конструкції були потрібні для термінового перекидання води з річок і водозаборів у дефіцитні регіони.

«Але багато інших гілок, це сотні кілометрів окремих гілок Північно-Кримського каналу, тому що він дуже розгалужений, потребують інтенсивного ремонту, щоб вода по них могла йти. І справді 50 і більше відсотків води не просочувалося у ґрунтові горизонти», – каже Сергій Гапон.

Ці процеси можна охарактеризувати як негативні. Знову змінюється рівень підземних вод, змінюється рівень ґрунтових вод

Те, що Аксьонов називає «відновленням водного балансу», експерт називає ще однією стресовою зміною екосистеми Криму за останні вісім років. Затяжна посуха і засолення ґрунтів можуть різко змінити потрапляння в ґрунт великої кількості прісної води.

«Для людини 8 років – це дуже багато, але для природних екосистем – це невеликий проміжок. І ось за такий короткий проміжок знову кардинально змінюються процеси, пов'язані з міграцією солей та інших хімічних елементів, розчинених у ґрунтових горизонтах. Ґрунти вздовж Північно-Кримського каналу дуже неоднакові. І процеси у різних типах ґрунтів теж неоднакові спостерігаються. Але, в принципі, що їх поєднує – всі ці процеси можна охарактеризувати як негативні. Знову змінюється рівень підземних вод, змінюється рівень ґрунтових вод», – каже Сергій Гапон.

За словами експерта, подальша експлуатація русла каналу без ремонту може погіршити екологічну ситуацію в Криму: «Якщо вода й далі рухатиметься невідремонтованим руслом, то процеси вторинного засолення посилюватимуться, і родючість ґрунтів падатиме в прилеглих районах. А це не кілька сотень метрів, це десятки кілометрів уздовж русла каналу та вздовж його окремих гілок».

Ціна цієї води для кримчан буде дуже високою. Ціна агресії проти України буде дуже великою

Із фактичною «безкоштовністю» дніпровської води для жителів Криму теж можна посперечатися, каже політолог Євгенія Горюнова. І кримчани, і жителі сусідньої Росії вже платять як за війну проти України, так і за здобуті на ній «трофеї».

«Ціна цієї води для кримчан буде дуже високою. Нові санкції, які запровадили країни світу проти Росії, не будуть послаблені до повної деокупації всіх українських територій і Криму в тому числі. Санкції тільки посилюватимуться, тому на Росію чекає та сама доля, що й інші диктатури, аж до деокупації Криму. Ціна агресії проти України буде дуже високою», – каже Горюнова.

За інформацією Кримського центру журналістських розслідувань, підрив шлюзів дамби Північно-Кримського каналу спричинив підтоплення будинків у селі Нова Маячка. Незаконне подання дніпровської води в Крим, за даними керівника Херсонської обласної прокуратури Володимира Калюги, завдає Україні щодня 36,5 мільйона гривень збитків. Ведеться досудове розслідування.