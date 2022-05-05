Зеленський запросив в Україну Джорджа Буша

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м президентом США Джорджем Бушем і запросив його відвідати Україну у зручний для нього час.

Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський наголосив, що Україна відчуває «справжню допомогу і щиру підтримку» з боку Сполучених Штатів Америки.

«Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами», – сказав голова держави.

Буш, за повідомленням, висловив підтримку Україні в боротьбі з російською агресією. Чи прийняв він запрошення – не уточнюється.

«Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз», – цитує Буша пресслужба українського президента.

У квітні президент США Джо Байден заявив, що США нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу. За його словами, Україна зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати свою економіку.

Байден додав, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить один мільярд доларів.