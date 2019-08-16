Супрун: МОЗ ніколи не видавало ліцензії для «золотих пірамідок»

Міністерство охорони здоров’я України ніколи не видавало ліцензії для «золотих пірамідок», повідомила в.о. голови МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

«Ці пірамідки були внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 31.03.2006 № 132 (строк дії свідоцтва про державну реєстрацію до 31.03.2011) за підписом першого заступника голови Державної служби Інни Демченко», – написала Супрун.

За її словами, Держлікслужба залучала експертні установи для проведення необхідних експертиз та випробувань медичних виробів і видавала заявникові відповідні направлення. Вибір експертних установ здійснював заявник з урахуванням профілю експертної установи та згідно з переліком, який формувався та затверджувався Держлікслужбою, розповіла Супрун.

Вона нагадала, що технічну експертизу проводив «Український медичний центр сертифікації», доклінічну – Інститут хімії високомолекулярних сполук. Клінічну експертизу проводили в санаторії «Конча-Заспа» Державного управління справами.

«Продаючи «золоті пірамідки», людям обіцяли майже чудодійне зцілення. Нібито вони лікують майже всі захворювання, знімають біль, підвищують імунітет, сприяють омолодженню організму, захищають від стресу, гармонізують атмосферу будинку, покращують смакові властивості їжі, стимулюють ріст рослин та зцілюють домашніх улюбленців», – пише Супрун.

В.о. міністра назвала «абсолютним шахрайством» історію про чудодійні властивості пірамідок.

Згідно з даними Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, виробником «Піраміди Ю Шинсе» є ТОВ «Сілверхорст ЛТД» .У 2000-х роках виріб рекламував український журналіст Дмитро Гордон.

В інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що рекламував виріб безкоштовно і абсолютно свідомо, тому що вважає це «геніальним винаходом». Гордон наполягав, що «золота піраміда» має ліцензію МОЗ і стверджував, що вона врятувала від смерті його друга, ім'я якого він не називає.