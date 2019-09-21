Депутат Деркач у суді вимагатиме включення до бюджетного комітету Ради

Депутат Верховної Ради Андрій Деркач заявив Радіо Свобода, що його адвокати готують позов через невключення Деркача до жодного з комітетів парламенту.

«Швидше за все, офіційно це буде судовий позов з приводу включення до комітету. Юристи визначають, хто конкретно буде відповідачем за цим позовом – є робоча група (з підготовки до початку роботи парламенту – ред.), є Верховна Рада», – сказав Деркач.

«Я написав заяву до бюджетного комітету, оскільки свого часу ми робили робочу групу з перевірки витрачання коштів технічної міжнародної допомоги. Ми її розпочали, але не до кінця зробили», – наголосив депутат.

Андрій Деркач був обраний депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в окрузі №159 у Сумській області. Він ішов як самовисуванець, набрав понад 40% голосів виборців, випередивши представника партії «Слуга народу» Дмитра Шевченка (понад 23% голосів) та мера Глухова Мішеля Терещенка (понад 8%).