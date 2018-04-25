Україна вперше бере участь у міжнародному книжковому ярмарку в ОАЕ

Українські книжки уперше представлені на окремому стенді книжкового ярмарку Abu Dhabi International Book Fair (ADIBF), що розпочався у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Адміністратором стенду з українського боку на ADIBF виступає Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. Центр розміщений у центральній залі ярмарку.

Як повідомляють в Асоціації, свою продукцію арабському світу показують п’ять українських видавництв: «Дуліби», «Нора-Друк», «Елвік», «Ранок» та «Видавництво Анетти Антоненко».

У програмі ярмарку заплановані презентації перекладених Імадеддіном Раефом арабською мовою «Бейрутських оповідань» Агатангела Кримського та виданої за сприяння посольства України в Лівані поетичної збірки Івана Франка «Зів’яле листя». Також свою нову книгу на близькосхідну тематику «Ажнабія на червоній машині» представить письменниця Марина Гримич.

На українському стенді також є багато інформації про туристичний потенціал України, зокрема путівники по Києву та пропозиції від компанії «Чорнобиль-Тур».

Цього року у ADIBF беруть участь 1320 видавництв з 65 країн світу, що привезли понад 500 тисяч одиниць книжкової продукції. Очікується, що захід відвідає близько 300 тисяч людей.

Міжнародний книжковий ярмарок в Абу-Дабі є найбільшим в арабомовному світі. Триватиме він з 25 квітня по 1 травня.