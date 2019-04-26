Де живуть найщасливіші люди в світі? Опитування Gallup

Найщасливіші люди у світі живуть в Латинській Америці – це рік за роком підтверджує опитування соціологічної компанії Gallup. «Мешканці Латинської Америки, можливо, і не вважають своє життя найкращим (як скандинавські країни), але вони сміються, посміхаються і отримують стільки задоволення, як ніде в світі», – говорить глобальний керуючий партнер Gallup Джон Кліфтон.

У рамках дослідження, що вимірює емоційний стан світу, соціологи опитали респондентів у 143 країнах у 2018 році. Сім із десяти осіб у світі заявили, що минулого дня перед опитуванням вони пережили велике задоволення (71%), почувались відпочилими (72%), багато сміялись або посміхались (74%) і до них ставились із повагою (87%).

Білорусь стала другою знизу за рейтингом позитивних емоцій. А найнижчий індекс позитивних емоцій вже вдруге реєструється в Афганістані, де щоденне життя затьмарює бідність і насильство через збройний конфлікт, мовиться в дослідженні.

Світ переживає все більше негативних емоцій, засвідчили соціологи.

Хоча загальний рівень стресу у світі знизився на два відсоткові пункти в порівнянні з минулим роком, рівень гніву зріс на два відсоткові пункти – досягнувши нового найвищого значення. Індекс негативних емоцій залишився рекордно високим у 2018 році.

Більш ніж третина опитуваних повідомила, що в день перед опитуванням вони переживали стурбованість (39%), стрес (35%), троє з десяти переживали значний фізичний біль (31%), щонайменше один з п’яти повідомили про смуток (24%) або гнів (22%).

Більшість американців (55%) сказали, що переживали стрес протягом дня, що перебував опитуванню.

Загалом опитування провели за десятьма показниками: чи ви вчора відчували злість, смуток, стрес, занепокоєння, фізичний біль, радість, чи ви вчора добре відпочили, чомусь навчилися, сміялися чи посміхалися, чи до вас учора ставилися з повагою.

Українці в усіх цих опитуваннях виявилися на більш-менш середніх позиціях.