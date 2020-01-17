Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 січня 2020, Київ 15:31
Новини | Політика

Спікер закрив засідання Ради, депутати розійшлися до 4 лютого

Наступна сесія парламенту розпочнеться 4 лютого

Дивитись коментарі

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання другої сесії Верховної Ради 9-го скликання.

Наступна сесія парламенту розпочнеться 4 лютого.

Наступного тижня (20-24 січня) народні депутати України працюють із виборцями, друга сесія завершить свою роботу 24 січня.

Разумков подякував народним депутатам за «плідну роботу» і висловив сподівання, що наступна сесія «буде ще кращою».

Напередодні депутати ухвалили календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме від 4 лютого до 17 липня 2020 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG