Спікер закрив засідання Ради, депутати розійшлися до 4 лютого

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання другої сесії Верховної Ради 9-го скликання.

Наступна сесія парламенту розпочнеться 4 лютого.

Наступного тижня (20-24 січня) народні депутати України працюють із виборцями, друга сесія завершить свою роботу 24 січня.

Разумков подякував народним депутатам за «плідну роботу» і висловив сподівання, що наступна сесія «буде ще кращою».

Напередодні депутати ухвалили календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме від 4 лютого до 17 липня 2020 року.