ВЕФ: головна загроза найближчого десятиліття – кліматичні проблеми

Головною загрозою для світу в найближчі 10 років є кліматичні зміни, йдеться в опублікованій 15 січня доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Екологічні проблеми вперше зайняли перші п’ять місць у списку головних загроз . На першому місці – екстремальні погодні явища «з великим збитком для майна, інфраструктури і життя», на другому – провал зусиль по боротьбі зі змінами клімату. Далі в звіті вказані стихійні лиха, вимирання видів флори і фауни і природні катастрофи, викликані діяльністю людини.

Наступні ризики – крадіжка електронної інформації, кібератаки, криза водопостачання, провал глобального управління.

«Це рік, коли світові лідери повинні співпрацювати з усіма верствами суспільства, щоб відновити й активізувати наші системи співпраці не лише для короткострокової вигоди, але для подолання наших глибоко вкорінених ризиків», – заявив президент ВЕФ Борге Бренде.

За його словами, якщо в найближче десятиліття світ не боротиметься з надзвичайними ситуаціями, що стосуються клімату, то опиниться в ситуації, яку можна порівняти з «переставлянням шезлонгів на «Титаніку».

Звіт Світового економічного форуму складається на підставі опитування 750 експертів і посадових осіб, які ухвалюють рішення в світовій економіці.

У кінці минулого року в Мадриді пройшла 25-а Всесвітня конференція ООН з клімату. Очікувалося, що учасники форуму узгодять допомогу країнам з економікою, що розвивається, щоб ті поступово скорочували викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Вчені сподівалися, що за підсумками конференції також будуть затверджені нові, більш серйозні зобов’язання щодо захисту клімату. Однак у підсумку учасники конференції ООН не домовилися про якісь конкретні кроки.