10 фактів про «Людину року» Ґрету Тунберґ

1. Почала екоактивізм, пропускаючи школу

«Тунберґ почала глобальний рух, пропускаючи школу: з серпня 2018 року вона проводила дні перед шведським парламентом, тримаючи плакат із написом Skolstrejk för klimatet («Шкільний страйк за клімат») чорними літерами на білому тлі», – йдеться в матеріалі Time.

Вона щотижня виходила до стін парламенту Швеції замість занять у школі, вимагаючи від політиків вжити термінових заходів, щоб не допустити екологічної катастрофи.

2. Батьки з нею «на одній хвилі»

Мати Тунберґ – оперна співачка Малена Ернман, яку нібито саме донька свого часу переконала відмовитися від перельотів. Тож Ернман почала закликати інших не літати ще до того, як донька стала популярною.

Батько – Сванте Тунберґ – актор. У 2018 році батьки Ґрети видали книжку, під назвою «Сцени із серця», про життя родини, яка також розповідає про екологічні виклики.

3. Синдром Аспергера для неї «суперсила»

Коли активістку почали широко критикувати через її діяльність, серед іншого також критикували і її діагноз. Сама Ґрета сказала, що це робить її «іншою», і це її «суперсила», – йдеться у виданні The Guardian.

4. Стала лауреатом «альтернативної Нобелівської премії»

У вересні 2019 року Тунберґ стала однією з чотирьох лауреатів премії Right Livelyhood Award-2019, яку називають «альтернативною Нобелівською премією».

Її лауреатами стають люди, які активно борються проти забруднення довкілля, ядерної загрози, порушень прав людини і дискримінації представників меншин.

5. Її найпопулярніша фраза – «Як ви смієте!»

«Ми на початку масового вимирання. І все, про що ви можете говорити, – це гроші та казки про вічне економічне зростання. Як ви смієте!», – сказала активістка під час виступу в рамках саміту ООН з питань клімату у Нью-Йорку 23 вересня.

Вона напророкувала світові екологічну катастрофу і заявила, що «люди страждають, умирають, гинуть екосистеми, а ми перебуваємо на початку масового вимирання», але політики нічого не роблять для того, щоб змінити цю ситуацію на краще.

Цей виступ став дуже відомим. Зрештою її цитата потрапила до списку найвизначніших цитат року за версією бібліотекара Єльської школи права.

6. Хіт від Ґрети в стилі death metal

До речі, відеоролик із Тунберґ, в якому її виступ в ООН переробили під пісню в стилі «дес метал» дуже швидко поширився соцмережами і набрав у ютубі понад 5 мільйонів переглядів.

7. Трамп vs Тунберґ

Президент США Дональд Трамп, який був присутній у залі ООН під час промови Тунберґ, із сарказмом відгукнувся про цю її промову в твітері. «Вона виглядає дуже щасливою юною дівчиною, яка дивиться в світле і прекрасне майбутнє. Як приємно таке бачити!» – написав Трамп.

Ґрета Тунберґ вставила цю цитату в свій профіль у твітері.

8. Путін vs Тунберґ

Коментуючи виступ Тунберґ на кліматичному саміті ООН, президент Росії сказав, що «не поділяє загальних захоплень» із цього приводу.

«Ніхто Ґреті не пояснив, що сучасний світ складний і різноманітний», – сказав Путін і додав, що «впевнений, що Ґрета – добра дівчинка і щира дуже, але дорослі повинні зробити все, щоб не доводити підлітків і дітей до якихось крайніх ситуацій, використовувати їх».

У профілі свого твітер-акаунта, де користувачі зазвичай вказують інформацію про себе, вона написала: «Добрий, але погано поінформований підліток».

9. Через океан на катамарані

Щоб дістатися вищезазначеної зустрічі на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку, Ґреті, яка не послуговується літаками, довелося перетинати Атлантичний океан на 15-метровому катамарані.

На цю подорож у неї пішло 2 тижні.

10. Слово року

У 2019 році «Кліматичний страйк» став словом року за версією словника англійської мови видавництва Collins. За версією Оксфордського словника словом року став вираз climate emergency, що перекладається як «надзвичайна кліматична ситуація».

Експерти Collins зазначили, що в 2019 році цей вислів стали вживати в 100 разів частіше. Вони пов’зують це з діяльністю 16-річної екоактівістки Ґрети Тунберґ.