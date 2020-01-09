Дослідники заявляють, що в Австралії в лісових пожежах загинув понад мільярд тварин

В Австралії в результаті лісових пожеж, що розпочалися в жовтні, загинув понад мільярд тварин. Такого висновку дійшли вчені з університету Сіднея.

За даними професора факультету природничих наук Кріса Дікмана, лише в штаті Новий Південний Уельс загинули 800 мільйонів представників дикої природи. За його словами, це «жахлива подія» з точки зору географії та чисельності постраждалих тварин.

Учений упевнений, що лихо прискорить процес вимирання видів. Тварини, яким вдалося врятуватися від вогню, не зможуть вижити, повернувшись на згарище, оскільки там немає ресурсів, пояснив він.

Згідно з повідомленням Університету Сіднея за останні 200 років в Австралії вимерли близько 34 видів і підвидів ссавців. Це найвищий показник втрат серед усіх регіонів світу, відзначають учені.

Лісові пожежі розпочалися на сході Австралії в жовтні. За останні місяці вигоріли близько п’яти мільйонів гектарів лісу. Загинули щонайменше 24 людини. У штатах Вікторія і Новий Південний Уельс оголошений надзвичайний стан. У деяких районах через сильний дим пожежі неможливо гасити з повітря. Для боротьби з вогнем влада Австралії вирішила мобілізувати близько 3 тисяч військовослужбовців.