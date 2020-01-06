Україна готова направити до Австралії двісті рятувальників – Аваков

Україна готова направити до Австралії на допомогу в боротьбі з лісовими пожежами в цій країні своїх рятувальників, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ці рятувальники готові вирушати і чекають на рішення австралійської сторони, написав він у фейсбуці.

«Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців. Ми співчуваємо! Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС. Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24–36 годин із необхідним спорядженням на спеціально орендованому далекомагістральному літаку», – заявив міністр.

Раніше 6 січня в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна готова допомогти Австралії боротися з лісовими пожежами, але тоді ще не уточнили, яку саме реальну допомогу могла б надати Україна.

«Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народові… Посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих», – заявили в МЗС.

Заява з пропозицією допомоги з’явилася через кілька годин після того, як раніше 5 січня до такого кроку закликав п’ятий президент України, нині народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Усі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України в протидії російській агресії», – нагадав він і висловив «глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу».

«Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників!» – написав Порошенко у фейсбуці.

«Лісові пожежі в Австралії — не локальна історія. Це трагедія світового масштабу… Не будьте в омані – події в Австралії загрожують глобальними наслідками!» – додав він.

Австралія останніми місяцями, починаючи ще від вересня, потерпає від лісових пожеж особливо великих масштабів, яких, за словами представників влади країни, ніколи раніше не спостерігали. Днями становище особливо загострилося в деяких місцях Австралії, прем’єр-міністр Скотт Моррісон мусив залучити до боротьби з пожежами армійських резервістів. Від початку пожеж на цей час загинули не менш ніж 24 людини, знищено понад 1200 будинків. Також загинули сотні мільйонів диких тварин. В Австралії й деінде ці пожежі називають екологічною катастрофою світового масштабу.