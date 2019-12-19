В Австралії через масштабні лісові пожежі оголосили надзвичайний стан

У найбільш густонаселеному штаті Австралії Новому Південному Уельсі оголошено надзвичайний стан на тлі сильної спеки і вітрів, що погіршили ситуацію із серією лісових пожеж на великих територіях.

19 грудня в країні встановлений рекорд найбільш спекотного дня – 41,9 градуса за Цельсієм.

Влада Нового Південного Уельсу наразі бореться з близько сотнею пожеж, в тому числі з трьома великими – неподалік від Сіднея. Голова штату Гледіс Бережіклян оголосила 7-денний надзвичайний стан через прогнози про погіршення ситуації. Від минулого місяця це вже друге таке рішення влади в Австралії.

За останні місяці в результаті лісових пожеж в Австралії загинули 6 людей, сотні будинків були зруйновані, вигоріли мільйони гектарів землі.