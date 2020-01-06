МЗС: Україна готова допомогти Австралії боротися з лісовими пожежами

Україна готова допомогти Австралії боротися з лісовими пожежами, заявили в Міністерстві закордонних справ.

В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей внаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії. Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха», – мовиться в заяві.

«Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж. Зі свого боку, уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу», – заявили в міністерстві, але не уточнили, яку саме реальну допомогу могла б надати Україна.

«Посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих», – додали в МЗС.

Заява з пропозицією допомоги з’явилася через кілька годин після того, як раніше 6 січня до такого кроку закликав п’ятий президент України, нині народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Усі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України в протидії російській агресії», – нагадав він і висловив «глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу».

«Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників!» – написав Порошенко у фейсбуці.

«Лісові пожежі в Австралії — не локальна історія. Це трагедія світового масштабу… Не будьте в омані – події в Австралії загрожують глобальними наслідками!» – додав він.

Австралія останніми місяцями, починаючи ще від вересня, потерпає від лісових пожеж особливо великих масштабів, яких, за словами представників влади країни, ніколи раніше не спостерігали. Днями становище особливо загострилося в деяких місцях Австралії, прем’єр-міністр Скотт Моррісон мусив залучити до боротьби з пожежами армійських резервістів. Від початку пожеж на цей час загинули не менш ніж 24 людини, знищено понад 1200 будинків. Також загинули незліченні кількості диких тварин. В Австралії й деінде ці пожежі називають екологічною катастрофою світового масштабу.