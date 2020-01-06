«Вдягаємо респіратори, сидимо на валізах». Українка з Мельбурну про лісові пожежі неподалік

Масштабні лісові пожежі вирують в австралійському штаті Новий Південний Вельс та на сході штату Вікторія з осені 2019-го. Ще у листопаді уряд цієї країни оголосив про «катастрофічний» рівень небезпеки. У перші дні нового року екологічна ситуація через пожежі погіршилась у другому великому місті Австралії – Мельбурні, столиці штату Вікторія. Місто потерпає від смогу, Управління з питань охорони довкілля попередило мешканців Мельбурну про вкрай небезпечну якість повітря. Радіо Свобода зв’язалося з українкою Ольгою Щербаковою, яка нині живе у цьому австралійському місті. Її розповідь:

– Коли по телевізору дивишся пекло у Новому Південному Вельсі, де вогнем охоплено територію розміром з Бельгію, здається, що відстань у 200 кілометрів до епіцентру пожеж – це далеко. А потім у перший день нового року прокидаєшся і розумієш, що стало важко дихати через страшенний смог. Він такий густий, що не видно останніх поверхів хмарочосів неподалік, не рятують навіть дощі в останні дні.

По радіо та телебаченню кожні півгодини виступають представники влади, санітарні лікарі, наполягають, щоб населення користувалося хірургічними респіраторами (у вільному продажі маски є). Проте і подібний захист, кажуть вони, не є абсолютним спасінням – дітям, літнім, людям із хронічними захворюваннями краще взагалі залишатися вдома. Принаймні до середи, 8-го січня, на території штату Вікторія, у тому числі у нас, у Мельбурні радять обмежити перебування на відкритому повітрі.

Взагалі представники влади попереджають, що пожежі триватимуть принаймні два найближчі місяці, кажуть, що таких масштабів ніколи раніше не спостерігалося.

Тривожні відчуття, і якщо чесно, приготувала про всяк випадок валізи летіти додому.

Українці тут спілкуються один із одним, тому знаю, що Союз Українських організацій Австралії (AFUO) розпочав збір коштів на підтримку тих, хто постраждав від пожеж. Ця благодійна кампанія називається «Коляда для Австралії», вона триватиме до 7 січня, гроші передадуть місцевому Червоному Хресту.

Пост у Facebook Союзу Українських організацій Австралії:

Згадалося, що коли потрапила до Австралії та дивувалась безлічі вічнозелених евкаліптів повсюди, про ці дерева мені розповідали як про «пірогенні». Тобто такі, що здатні не просто вціліти на згарищі, а й відродитися, оновитися після лісових пожеж, і – доволі швидко. Як пояснювали мені, справа у тім, що при високих температурах міцні коробочки з евкаліптовим насінням, нагріваються, тріскаютьсяі насіння розсіюється навкруги, даючи нове життя.

Водночас евкаліптове листя містить багато ефірної олії, легко спалахує, займається. При цьому ніде перед евкаліптовими насадженнями не бачила захисних протипожежних смуг, канав, бар’єрів. Це мені здається неприпустимим недбальством. От і горять австралійські евкаліптові ліси. Швидко, гаряче, болісно…

За даними телеканалу SBS Australia, в епіцентрі лісових пожеж, а це штат NSW (Новий Південний Вельс – ред.) загинуло 18 людей, у штаті Вікторія – двоє, у Південній Австралії – троє.

Пост у Facebook Посольства України в Австралії: