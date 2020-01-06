П'ять мільйонів гектарів згорілих лісів та понад півмільярда загиблих тварин. Сотні знищених будівель, 24 жертви серед людей. Серед тварин, у полум'ї загинули безліч коал і кенгуру. В Австралії й далі вирують катастрофічні лісові пожежі, дим від яких вже можна побачити з космосу. В невеликих містечках по всьому штату Новий Південний Уельс (найчисельніший за населенням штат Австралії) триває евакуація. Людей вивозять на човнах і автобусах. Через смог небо над столицею Нової Зеландії Окленд, яке розташоване за 2000 кілометрів від Австралії, забарвилося в помаранчевий колір. Місцеві жителі різко критикують прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, звинувачуючи його в тому, що влада недостатньо робить для допомоги постраждалим від пожеж і боротьби зі зміною клімату. (Відео Reuters)