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06 січня 2020, Київ 22:13
Відео

П'ять мільйонів гектарів згорілих лісів, 500 мільйонів загиблих тварин – в Австралії не вщухають лісові пожежі (відео)

П'ять мільйонів гектарів згорілих лісів, 500 мільйонів загиблих тварин – в Австралії не вщухають лісові пожежі (відео)
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П'ять мільйонів гектарів згорілих лісів та понад півмільярда загиблих тварин. Сотні знищених будівель, 24 жертви серед людей. Серед тварин, у полум'ї загинули безліч коал і кенгуру. В Австралії й далі вирують катастрофічні лісові пожежі, дим від яких вже можна побачити з космосу. В невеликих містечках по всьому штату Новий Південний Уельс (найчисельніший за населенням штат Австралії) триває евакуація. Людей вивозять на човнах і автобусах. Через смог небо над столицею Нової Зеландії Окленд, яке розташоване за 2000 кілометрів від Австралії, забарвилося в помаранчевий колір. Місцеві жителі різко критикують прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, звинувачуючи його в тому, що влада недостатньо робить для допомоги постраждалим від пожеж і боротьби зі зміною клімату. (Відео Reuters)

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