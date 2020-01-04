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04 січня 2020, Київ 18:27
Фотогалереї

Австралію охопив вогонь – фоторепортаж

Із осені у Австралії тривають лісові пожежі. На південному сході континенту горять ліси, місцева влада організовує примусову евакуцію людей. Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.
В Австралії також повідомиляють, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні країни. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхидни. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 4 січня наказав залучити близько 3 тисяч військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами.
Прем&rsquo;єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 4 січня наказав залучити близько 3 тисяч військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами.
1 Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 4 січня наказав залучити близько 3 тисяч військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами.
Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.
2 Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.
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Влада Нового Південного Уельсу 3 січня оголосила семиденний надзвичайний стан, надавши силовикам повноваження примусово евакуювати людей.
5 Влада Нового Південного Уельсу 3 січня оголосила семиденний надзвичайний стан, надавши силовикам повноваження примусово евакуювати людей.
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Місцева влада також повідомила, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні Австралії. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхидни.
9 Місцева влада також повідомила, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні Австралії. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхидни.
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Пожежі в Австралії тривають з осені.
12 Пожежі в Австралії тривають з осені.

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