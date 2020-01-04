Австралію охопив вогонь – фоторепортаж

Із осені у Австралії тривають лісові пожежі. На південному сході континенту горять ліси, місцева влада організовує примусову евакуцію людей. Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.

В Австралії також повідомиляють, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні країни. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхидни. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 4 січня наказав залучити близько 3 тисяч військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами.