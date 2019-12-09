В Австралії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

У австралійському штаті Новий Південний Уельс оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі, повідомляє Associated Press.

Міністр надзвичайних ситуацій штату Девід Елліотт попередив, що наступний тиждень може бути «найнебезпечнішим», який коли-небудь бачила Австралія.

За кілька днів лісових пожеж на північному сході штату загинули троє людей, зруйновано 150 будинків. Вогонь знищив більше 1 мільйона гектарів лісів та сільськогосподарських угідь.

Від пожеж постраждали понад 100 людей, зокрема 20 пожежних.

Очікується, що 10 грудня ситуація погіршиться. Уряд штату оголосив про закриття понад 600 шкіл та коледжів.

Боротися з вогнем пожежним допомагають австралійські військові.