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12 листопада 2019, Київ 22:07
Відео

«Тікати вже пізно» – пожежі в Австралії наблизилися до Сіднею (відео)

«Тікати вже пізно» – пожежі в Австралії наблизилися до Сіднею (відео)
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Десятки тисяч австралійців шукають притулку від вогню – в декількох штатах вирують лісові пожежі, і влада визнає, що в двох районах загоряння настільки сильне, що людям, які там опинилися, «вже пізно тікати». Зараз у країні зафіксовано 78 пожеж. Уряд оголосив «катастрофічний» рівень небезпеки, вже відомо про трьох загиблих. Знищені півтори сотні будинків. Охоплені вогнем ліси в Австралії – аж ніяк не рідкість, але нинішня ситуація виходить за межі звичного – такого не бачили десятиліття. Під загрозою навіть Сідней – найбільш густонаселене місто країни. Настільки сильні пожежі викликані безпрецедентним поєднанням високої температури і сильного вітру. (Відео Reuters).

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