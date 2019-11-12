Десятки тисяч австралійців шукають притулку від вогню – в декількох штатах вирують лісові пожежі, і влада визнає, що в двох районах загоряння настільки сильне, що людям, які там опинилися, «вже пізно тікати». Зараз у країні зафіксовано 78 пожеж. Уряд оголосив «катастрофічний» рівень небезпеки, вже відомо про трьох загиблих. Знищені півтори сотні будинків. Охоплені вогнем ліси в Австралії – аж ніяк не рідкість, але нинішня ситуація виходить за межі звичного – такого не бачили десятиліття. Під загрозою навіть Сідней – найбільш густонаселене місто країни. Настільки сильні пожежі викликані безпрецедентним поєднанням високої температури і сильного вітру. (Відео Reuters).