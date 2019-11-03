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03 листопада 2019, Київ 22:00
Новини | Міжнародні

Трамп пригрозив припинити фінансування робіт із гасіння пожеж у Каліфорнії

Американський пожежник в районі розташування президенстької бібліотеки Рональда Рейгана в місті Сімі-Веллі, штат Каліфорнія, 30 жовтня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування робіт із гасіння пожеж у Каліфорнії, розкритикувавши зусилля керівництва штату. Трамп назвав «жахливою» у цьому напрямку роботу губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Велика частина лісових земель в Каліфорнії перебуває в управлінні штату, а не під державним контролем.

Трамп заявив, що кожного разу, як тільки починаються пожежі в Каліфорнії, тамтешній губернатор звертається до федерального уряду за фінансовою допомогою. Американський президент порадив губернатору Каліфорнії «зібратися», щоб самотужки вирішити проблему.

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Від жовтня у Каліфорнії вирують пожежі, які зруйнували численні будинки і змусили жителів масово евакуйовуватися.

Ньюсом минулого тижня оголосив у штаті надзвичайний стан.

Каліфорнія торік постраждала від найбільших за кількістю жертв лісових пожеж у своїй історії: загинуло понад 100 людей, згоріли понад 17 тисяч будинків.

На президентських виборах 2016 року у Каліфорнії Трамп набрав лише 31,6% голосів виборців, що є найнижчим показником для кандидата від однієї з двох провідних партій за більш ніж 90 років.

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