Пожежі у Каліфорнії: є проблеми з електрикою, зруйновані будинки кількох знаменитостей

У Каліфорнії, в районі Лос-Анджелеса і його околиць сталося понад 300 пожеж за останню добу, але влада заспокоїла, що всі вони є «стримуваними». У каліфорнійському окрузі Сонома близько 2,2 мільйона людей відчули проблеми з електрикою у своїх помешканнях. Найбільша комунальна компанія штату відключила її на деякий час з міркувань безпеки.

Кілька знаменитостей через пожежі змушені були покинути свої будинки 28 жовтня, зруйновано щонайменше 5 розкішних маєтків. Евакуювався вимушено Леброн Джеймс, зірка баскетболу НБА. За повідомленнями ЗМІ, його будинок з вісьмома спальнями в місцевості Брентвуд на заході Лос-Анджелеса був придбаний за 23 мільйони доларів два роки тому. Актор і колишній губернатор Арнольд Шварценегер також покинув свій будинок через пожежі.

Близько сотні будівель були зруйновані, в тому числі 40 – на північ від Сан-Франциско, від початку пожеж цього тижня.