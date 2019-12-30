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30 грудня 2019, Київ 09:10
Новини | Міжнародні

В Австралії тисячі людей вимушені залишити домівки через лісову пожежу

Масштабні лісові пожежі ширяться Австралією

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Влада австралійського штату Вікторія проводить евакуацію десятків тисяч жителів та гостей штату через масштабні лісові пожежі.

В понеділок небезпека поширення пожеж зросте через температуру понад 40 градусів, сильний вітер, грози та зміну напрямку вітру, кажуть місцеві чиновники. У небезпечній зоні перебувають близько 30 тисяч людей.

Загалом в Австралії зараз палають понад 100 пожеж. Найбільші – поблизу Сіднея у Новому Південному Уельсі. Близько 250 тисяч місцевих жителів підписали петицію з закликом скасувати новорічні святкування, а запланований для них бюджет використати на боротьбу з пожежами.

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