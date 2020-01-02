Влада Австралії евакуює людей із міст на південному сході через пожежі

Влада Австралії оголосила евакуацію жителів із популярних серед туристів міст на південному сході країни через масштабні пожежі. За повідомленням, на вихідних очікують посилення спеки, тому вогонь може поширитися.

Влада штату Новий Південний Вельс оголосила семиденний надзвичайний стан, що дозволяє примусову евакуацію, починаючи з п’ятниці. Тих, хто опинився в пастці, евакуюють військові.

«Є шанси, що умови в суботу будуть такими ж поганими чи гіршими, ніж ми вже бачили», – сказав заступник комісара з питань пожежної служби Південного Вельсу Роб Роджерс.

Тисячі туристів вже залишили охоплене лісовими пожежами східне узбережжя Австралії.

Через спеку і сильний вітер у південно-східних штатах Новий Південний Вельс і Вікторія тривають понад 200 пожеж, що загрожують кільком містам.

«Пріоритет на сьогодні – боротьба з вогнем і евакуація, переміщення людей у безпечну зону. Є частини як Вікторії, так і Нового Південного Вельсу, які були повністю спустошені, там немає електроенергії і комунікацій», – заявив прем’єр Скотт Моррісон у Сіднеї.

Пожежі в Австралії тривають з осені. Загинули щонайменше 17 людей, більше ніж тисяча будинків були зруйновані, вигоріло п’ять мільйонів гектарів землі. Влада країни називає ці пожежі найгіршими за історію спостережень.

Напередодні міська рада Сіднея ухвалила рішення організувати новорічні феєрверки, незважаючи на лісові пожежі, що охопили країну. Це викликало хвилю протестів. Петицію за скасування заходу підписали близько 300 тисяч людей. Інші масштабні феєрверки на території Австралії скасовані або відкладені.

Щорічно на світлову виставу біля мосту Харбор-брідж збираються сотні тисяч людей. Це приносить туристичним об’єктам Сіднея мільйонні доходи.