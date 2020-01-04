В Австралії військових-резервістів залучили до боротьби з масштабними пожежами

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 4 січня наказав залучити близько 3 тисяч військових резервістів для боротьби з масштабними лісовими пожежами.

Виступаючи по телебаченню, Моррісон зазначив, що наступні 24 години будуть надзвичайно складними.

Від початку пожеж загинули 23 людини, зруйновано понад 1200 будинків, дві електростанції.

Місцева влада також повідомила, що вогонь майже повністю знищив національний парк Фліндерс-Чейз в туристичному регіоні Австралії. Основними мешканцями парку були кенгуру, коали та єхидни.

Влада Нового Південного Уельсу 3 січня оголосила семиденний надзвичайний стан, надавши силовикам повноваження примусово евакуювати людей.

Пожежі в Австралії тривають з осені.