Генсекретар ООН «розчарований» результатами кліматичних переговорів у Мадриді

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Ґутерріш прокоментував кліматичні переговори в Мадриді, відомі як COP25, які завершилися 15 грудня.

У своєму Twitter він висловив розчарування тим, що двотижнева подія завершилася без вагомого результату.

«Я розчарований результатами COP25. Міжнародна спільнота втратила важливу можливість показати сильніше прагнення до пом’якшення, адаптації та фінансування протидії кліматичній кризі. Але ми не повинні здаватися, і я не здамся», – зазначив він.

У наступному дописі Ґутерріш висловив «більшу, ніж будь-коли» рішучість працювати для того, щоб у 2020 році «всі країни взялися зробити те, що вчені кажуть нам робити, аби досягнути нейтральних вуглецевого сліду в 2050 році і не більш як 1,5 градусів росту температури».

Кліматичні переговори в Організації об’єднаних націй завершилися 15 грудня. Учасники з майже 200 країн ухвалили декларацію «Чилі-Мадрид. Час діяти», проте відклали ухвалення ключових рішень щодо врегулювання глобальних ринків вуглецевих квот на 2020 рік.