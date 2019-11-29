Британський телеканал під час дебатів з питань клімату замінив Боріса Джонсона льодовою фігурою

Британський «Четвертий канал» (Channel 4) під час теледебатів, присвячених проблемі зміни клімату, замінив крижаними скульптурами у вигляді Землі, прем’єр-міністра Британії Боріса Джонсона та лідера партії Brexit Найджела Фараджа, які не прийшли у студію.

Як зазначає Sky News, лідери ще п’яти політичних партій: Лейбористської, Ліберальних демократів, «Зелених», Партії Уельсу та Шотландської національної партії, на дебати з’явилися. Поки вони обговорювали кліматичні проблеми, льодові фігури на місцях Джонсона та Фараджа танули.

Консервативна партія вже звернулася з цього приводу до британського медіарегулятора Ofcom. Консерватори вважають, що Channel 4 порушив кодекс про мовлення.

У Британії 12 грудня відбудуться позачергові парламентські вибори.