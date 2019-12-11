Голова Єврокомісії представила програму захисту клімату

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила так звану «Зелену угоду» – план ЄС щодо захисту навколишнього середовища. Він передбачає, що через 30 років країни-члени Євросоюзу зведуть до нуля різницю між викидами парникових газів і їх поглинанням.

Для допомоги країнам, які хочуть відмовитися від горючих корисних копалин, планують залучити в найближчі роки до 100 мільярдів євро інвестицій.

Європейській промисловості у плані пропонують вдатися до жорстких екологічних норм. При цьому Єврокомісія планує захистити її від дешевої імпортної продукції, зокрема додатковими митними зборами. Крім того, через квоти на викиди парникових газів можуть значно подорожчати повітряні перельоти і перевезення водним транспортом.

Пропозиція Єврокомісії лідери країн-учасниць ЄС обговорять 12 і 13 грудня на саміті. Як зазначає агентство Reuters, Польща, Угорщина і Чехія вже виступили проти програми.