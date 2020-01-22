Україні замало від світу стурбованості і занепокоєння – Зеленський у Давосі про Крим і Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні в умовах анексованого Криму і продовження бойових дій на Донбасі замало отримувати від світу лише стурбованість і занепокоєння. Про це він сказав під час виступу на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Шостий рік, як у моїй країні йде війна, шостий рік, як Росія анексувала в нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні міжнародних організацій, покликаних його захищати – ось така у нас new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань, але чи достатньо українцям, загиблим, і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння. Цього замало і це є правда», – сказав Зеленський.

За його словами, ситуація з агресією щодо України «це лише один з прикладів, що нинішня архітектура світу, на жаль, вразлива».

22 січня президент України Володимир Зеленський перебуває у Давосі в рамках зустрічі Всесвітнього економічного форуму, що проходитиме до 24 січня. 23 січня він планує поїхати до Ізраїлю з робочим візитом.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Після російської окупації Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.