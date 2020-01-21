У Давосі викрили ймовірних російських шпигунів, які вдавали сантехніків – ЗМІ

Швейцарські спецслужби в серпні 2019 року викрили в Давосі – місці проведення засідань Всесвітнього економічного форуму – двох імовірних агентів російської розвідки, пише швейцарське видання Tages-Anzeiger у день відкриття засідання форуму 21 січня.

За даними видання, органи безпеки Швейцарії в серпні минулого року звернули увагу на двох росіян, які прибули в країну. Один із них заявив, що працює сантехніком. При цьому росіяни планували залишитися в Швейцарії на три тижні, але не змогли назвати конкретних планів. Все це викликало підозру у влади. Крім того, обидва мали при собі російський дипломатичний паспорт.

За даними джерел газети, росіяни в Давосі могли готувати операцію з прослуховування або хакерської атаки під час засідання ВЕФ у січні. Однак у підсумку росіян відпустили, оскільки шпигунська діяльність не була доведена.

Як пише агенція Reuters, наявність у росіян дипломатичних паспортів підтвердили в місцевій поліції. Водночас правоохоронці додали, що ніколи не ідентифікували цих двох росіян як сантехніків.

Пресаташе російського посольства в Берні заперечив повідомлення в ЗМІ, заявивши, що двоє акредитованих за межами Швейцарії росіян пройшли перевірку, після чого їх відпустили.

«Дипломатичні паспорти видають високопоставленим особам, а не робітникам. Я думаю, що це, мабуть, був дурний жарт», – заявив речник.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що нічого не знає про цей випадок.

Сьогодні ж відомий фінансист Вільям Браудер заявив, що ймовірною метою російських спецслужб був він. За словами Браудера, це пов’язано з його зусиллями, спрямованими на розслідування загибелі юриста Сергія Магнітського, і звинуваченнями на адресу російської влади у вбивстві Магнітського і в приховуванні злочину.

Браудер – колишній роботодавець російського юриста Сергія Магнітського, який загинув у російському СІЗО в 2009 році. Після його смерті бізнесмен був ініціатором ухвалення «акту Магнітського» – закону США, що вводить санкції проти людей, відповідальних за порушення прав людини в Росії.

Аналогічний закон ухвалений у Великій Британії і розглядається в Євросоюзі. У Росії фінансист Вільям Браудер заочно засуджений до дев’яти років в’язниці за несплату податків. Сам він стверджує, що його переслідують за розкриття в країні корупційних схем.