Народні депутата мають намір відвідати Давос за власний рахунок – Разумков

Народні депутати мають намір відвідати Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі за власний рахунок, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 20 січня.
«Відвідування Давоса народними депутатами України не буде коштувати громадянам України жодної гривні», – сказав Разумков.
Він не уточнив, хто з депутатів планує відвідати Давос.
Всесвітній економічний форум у Давосі триватиме 21-24 січня. У партії «Слуга народу» припускали, що до Швейцарії полетять близько 30 членів українського парламенту, зокрема – 19 представників «монобільшості».
22 січня туди має прибути і президент України Володимир Зеленський.
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