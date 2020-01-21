Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 січня 2020, Київ 07:51
Новини | Політика

Народні депутата мають намір відвідати Давос за власний рахунок – Разумков

Разумков: відвідування Давоса народними депутатами України не буде коштувати громадянам України жодної гривні

Дивитись коментарі

Народні депутати мають намір відвідати Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі за власний рахунок, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 20 січня.

«Відвідування Давоса народними депутатами України не буде коштувати громадянам України жодної гривні», – сказав Разумков.

Він не уточнив, хто з депутатів планує відвідати Давос.

Поліцейський охороняє Конгрес-центр напередодні початку з’їзду Всесвітнього економічного форуму, 20 січня 2020 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський, Гончарук і «Слуги народу»: хто і навіщо їде на економічний форум у Давосі

Всесвітній економічний форум у Давосі триватиме 21-24 січня. У партії «Слуга народу» припускали, що до Швейцарії полетять близько 30 членів українського парламенту, зокрема – 19 представників «монобільшості».

22 січня туди має прибути і президент України Володимир Зеленський.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG