Народні депутата мають намір відвідати Давос за власний рахунок – Разумков

Народні депутати мають намір відвідати Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі за власний рахунок, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 20 січня.

«Відвідування Давоса народними депутатами України не буде коштувати громадянам України жодної гривні», – сказав Разумков.

Він не уточнив, хто з депутатів планує відвідати Давос.

Всесвітній економічний форум у Давосі триватиме 21-24 січня. У партії «Слуга народу» припускали, що до Швейцарії полетять близько 30 членів українського парламенту, зокрема – 19 представників «монобільшості».

22 січня туди має прибути і президент України Володимир Зеленський.