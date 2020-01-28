Труба оскаржить у суді своє звільнення з посади директора ДБР

Колишній директор Державного бюро розслідувань подав позов до Верховного суду через своє звільнення з посади.

Труба вимагає визнати відповідний указ президента України протиправним.

«Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення. Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку», – заявив він.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.

Звільнення директора ДБР передбачене законом про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.