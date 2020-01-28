ДБР заперечує, що чоловік Венедіктової впливає на роботу бюро

Державне бюро розслідувань заперечує, що чоловік виконувачки обов’язків директора ДБР Ірини Венедіктової впливає на роботу бюро.

«Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань та честь, гідність і ділову репутацію його посадових осіб. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як умисну спробу дискредитації правоохоронного органу», – заявили в ДБР.

28 січня «Українська правда» з посиланням на свої джерела написала, що чоловік Венедіктової Денис Колесник, який є співробітником департаменту кіберполіції Національної поліції, «має неабиякий вплив на роботу ДБР». За даними журналістів, Венедіктова бере його на важливі зустрічі, також він впливає на кадрову політику відомства.

Наприкінці грудня народний депутат від «Слуги народу» Венедіктова призначена на посаду в.о. директора ДБР. Згодом вона написала заяву про складання повноважень парламентаря.