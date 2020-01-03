Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав «популізмом» критику його роботи з боку нового керівництва ДБР.

«Вже прозвучав та найближчими місяцями, думаю, постійно буде звучати меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою. Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів. Також протягом цих днів відбувається розподіл працівників за принципом «свій» та «чужий», де чужих звільняють під конвоєм, а критерій професійності виявився не важливим», – написав Труба у Telegram.

Він вважає, що інтереси ДБР для нового керівництва неважливі, натомість головне – «довести свою значимість».

«Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників. Зрештою, можна нехтувати репутацією держави, в якій менше, ніж за рік, запрацював новий правоохоронний орган», – заявив Труба.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку із фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства. Згодом вона написала заяву про складання повноважень народного депутата.

Звільнення директора ДБР передбачене законом про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.