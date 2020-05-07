В СБУ пояснили, навіщо купують «антикоронавірусне» програмне забезпечення за 50 млн грн

Служба безпеки України закуповує комп’ютерну систему Verint NowForce від ізраїльсько-американського виробника Verint Systems для того, щоб контролювати карантин, пришвидшити роботу «швидких», проводити міжвідомчі наради та збирати звітність. На цю закупівлю Кабмін виділив понад 49,8 млн гривень з резервного фонду «для здійснення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19» 8 квітня. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Згідно з відповіддю спецслужби, «система диспетчеризації та реагування для забезпечення мінімізації ризиків і сучасну реакцію на стихійні лиха та епідемії» Verint NowForce буде включати такі складові:

Мобільний додаток для тих, хто перебуває на карантині, обсервації та самоізоляції;

Додаток для співробітників системи охорони здоров’я та мобільних бригад;

Управління ситуацією та диспетчеризація.

Кінцевими користувачами назвали центральні та місцеві органи влади, штаби протидії коронавірусній хворобі, лікарні з інфекційними відділеннями та бригади «швидкої». Підключення цих користувачів відбудеться протягом тижня з моменту закупівлі на вже існуючому обладнанні без залучення коштів державного чи місцевого бюджетів.

При цьому в СБУ не зазначили, чому програмне забезпечення закупає саме спецслужба.

Згідно з даними СБУ, ця закупівля дозволить: контролювати карантин, відслідковуючи місцезнаходження осіб, їх пересування та контакти; управляти мобільними бригадами; комунікувати (проводити наради, давати вказівки) на єдиній платформі; збирати та надавати звітність; а також управляти подіями (прогнозування розвитку обстановки, автоматичне узагальнення та доповідь керівництву штабів).

Програму Verint NowForce обрали, спираючись на закордонний досвід використання, можливості адаптації для українського ринку та українських партнерів і дистрибуторів, широкого функціоналу та вартості.

Коли саме відбудеться закупівля, в СБУ не повідомили.