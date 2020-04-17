У Київ, Дніпропетровську та Харківську області віддали найбільше ПЛР-тестів – депутат

У Київ, Дніпропетровську та Харківську області віддали найбільше тестів полімеразної ланцюгової реакції, повідомила народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров’я на її запит.

«Отже, загалом за дві поставки літаками в Україну доправили майже 250 тисяч ПЛР-тестів. Найбільше отримали Київ (52 тисячі) та три області: Дніпропетровська (17 тисяч), Харківська (14 тисяч) та Київська (10 тисяч). Решта областей приблизно однаково – по 7-8 тисяч тестів. Як ділили – загадка», – написала Стефанишина у Facebook.

Вона заперечує теорію, що ПЛР-тести ділили за кількістю населення.

«Адже, наприклад, населення Харківської і Львівської областей відрізняються не на багато, але в Харківську відправили вдвічі більше тестів, ніж у Львівську чи Одеську, де теж понад 2 мільйони населення», – заявила Стефанишина.

За її словами, тести розподіляли незалежно від інтенсивності захворюваності в тій чи іншій області.

«Найбільші осередки епідемії теж ні до чого. Бо, наприклад, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області – мають найбільші спалахи коронавірусу, а тестів туди направили приблизно стільки ж, як і в Сумську чи Черкаську – трохи більш ніж 7 тисяч», – зазначила депутат.

Станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксували 4 662 випадки захворювання COVID-19. 125 людей померли, 246 пацієнтів одужали.