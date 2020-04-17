За добу в Україні – 501 новий випадок COVID-19, 125 летальних

В Україні зафіксували 4 662 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я вранці 17 квітня. Це на 501 більше за дані попередньої доби.

«За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4 662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали», – йдеться в повідомленні.

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Наразі найбільше випадків у Чернівецькій області – 759. Крім того, найбільші спалахи тривають у Києві (705 хворих), Івано-Франківській (427) і Тернопільській (353 випадки) областях. Найменше з повністю підконтрольних уряду областей підтверджених випадків має Чернігівська – 12.

Офіційних даних щодо хворих на окупованих частинах Донецької і Луганської областей та в анексованому Криму ЦГЗ не має.