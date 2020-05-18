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ТОП новини
18 травня 2020, Київ 19:36
Фотогалереї

Топ фото за тиждень: найкраще зі світової фотожурналістики

Деякі з найкращих фотографій від світових агенцій за 20-й тиждень 2020 року
Чоловік, одягнений у захисний комбінезон та маску, проїжджає на машині для миття підлоги повз статую Святого Петра під час санітарної обробки базиліки Святого Петра у Ватикані 15 травня. (AFP/Alberto Pizzoli)
1 Чоловік, одягнений у захисний комбінезон та маску, проїжджає на машині для миття підлоги повз статую Святого Петра під час санітарної обробки базиліки Святого Петра у Ватикані 15 травня. (AFP/Alberto Pizzoli)
Цей багатоквартирний будинок в Одінцово, під Москвою, прикрашений розписом, присвячений медикам, які борються з коронавірусом. (Reuters/Yevgenia Novozhenina)
2 Цей багатоквартирний будинок в Одінцово, під Москвою, прикрашений розписом, присвячений медикам, які борються з коронавірусом. (Reuters/Yevgenia Novozhenina)
Медичні маски і портрети медпрацівників, які померли від коронавірусу під час своєї роботи, у неофіційному меморіалі перед місцевим відділом охорони здоров&#39;я в Санкт-Петербурзі, Росія. (AP/Dmitry Lovetsky)
3 Медичні маски і портрети медпрацівників, які померли від коронавірусу під час своєї роботи, у неофіційному меморіалі перед місцевим відділом охорони здоров'я в Санкт-Петербурзі, Росія. (AP/Dmitry Lovetsky)
Тренер зі спортивної гімнастики з Косова Мірланд Гаші, 27 років, займається вправами з використанням саморобних інструментів у своєму будинку під час пандемії хвороби COVID-19 в селі Існік. (epa-EFE/Valdrin Xhemaj)
4 Тренер зі спортивної гімнастики з Косова Мірланд Гаші, 27 років, займається вправами з використанням саморобних інструментів у своєму будинку під час пандемії хвороби COVID-19 в селі Існік. (epa-EFE/Valdrin Xhemaj)
Болгарський місцевий гід Желязко Веліков ходить всередині печери Бачо Кіро, поблизу міста Дряново. (AFP/Nikolay Doychinov)
5 Болгарський місцевий гід Желязко Веліков ходить всередині печери Бачо Кіро, поблизу міста Дряново. (AFP/Nikolay Doychinov)
Гусак летить у Лондоні в Сент-Джеймс парку. (Reuters/John Sibley)
6 Гусак летить у Лондоні в Сент-Джеймс парку. (Reuters/John Sibley)
Працівник в захисному спорядженні дезінфікує торгівельний центр в якості профілактичного заходу проти коронавірусу в Кашіас-ду-Сул, Бразилія. (AFP/Silvio Avila)&nbsp; &nbsp;
7 Працівник в захисному спорядженні дезінфікує торгівельний центр в якості профілактичного заходу проти коронавірусу в Кашіас-ду-Сул, Бразилія. (AFP/Silvio Avila) 
 
Силует фермера під час збирання капусти в селі Мамуше, Косово. (epa-EFE/Valdrin Xhemaj)&nbsp; &nbsp;
8 Силует фермера під час збирання капусти в селі Мамуше, Косово. (epa-EFE/Valdrin Xhemaj) 
 
Афганський хлопчик набирає воду з криниці на околиці Кабулу. (Reuters/Mohammad Ismail)&nbsp;
9 Афганський хлопчик набирає воду з криниці на околиці Кабулу. (Reuters/Mohammad Ismail) 
Подружжя взяло свого песика для поїздки на автомобілі в Москві. (TASS/Sergei Bobylev)
10 Подружжя взяло свого песика для поїздки на автомобілі в Москві. (TASS/Sergei Bobylev)
Прожектори, що підсвічують небо, під час акції на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів &laquo;Стоп культурний карантин&raquo;. Київ, 12 травня 2020 року. (Reuters/Valentyn Ogirenko)
11 Прожектори, що підсвічують небо, під час акції на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів «Стоп культурний карантин». Київ, 12 травня 2020 року. (Reuters/Valentyn Ogirenko)
Пакистанський хлопчик паркує свій мотоцикл серед сотень інших біля базару після пом&#39;якшення заходів коронавірусного карантину в Карачі 12 травня.&nbsp;(Reuters/Akhtar Soomro)
12 Пакистанський хлопчик паркує свій мотоцикл серед сотень інших біля базару після пом'якшення заходів коронавірусного карантину в Карачі 12 травня. (Reuters/Akhtar Soomro)
Бойовик російських гібридних сил займає позицію біля лінії зіткнення з українськими військовими в Донецькій області. (Reuters/Alexander Ermochenko)
13 Бойовик російських гібридних сил займає позицію біля лінії зіткнення з українськими військовими в Донецькій області. (Reuters/Alexander Ermochenko)
Люди стоять на знаках потреби фізичного дистанціювання на трамвайній зупинці в Ніцці, Франція. (Reuters/Eric Gaillard)&nbsp;
14 Люди стоять на знаках потреби фізичного дистанціювання на трамвайній зупинці в Ніцці, Франція. (Reuters/Eric Gaillard) 
Федерація боксу Росії піднімає портрет радянського лідера Йосипа Сталіна на повітряній кулі, неподалік міста Білогірськ в окупованому Криму. (AFP)
15 Федерація боксу Росії піднімає портрет радянського лідера Йосипа Сталіна на повітряній кулі, неподалік міста Білогірськ в окупованому Криму. (AFP)
Дресирувальник сидить поруч з мавпою, в той час як коза балансує на палиці для глядачів в Карачі після того, як пакистанський уряд послабив загальнонаціональний карантин, введений в якості превентивного заходу проти коронавірусу. (AFP/Asif Hassan)
16 Дресирувальник сидить поруч з мавпою, в той час як коза балансує на палиці для глядачів в Карачі після того, як пакистанський уряд послабив загальнонаціональний карантин, введений в якості превентивного заходу проти коронавірусу. (AFP/Asif Hassan)
Афганський волонтер розпорошує дезинфікуючий засіб усередині тимчасового будинку на тлі побоювань з приводу коронавірусу в Джалал-Абаді. (Reuters/Parwiz)
17 Афганський волонтер розпорошує дезинфікуючий засіб усередині тимчасового будинку на тлі побоювань з приводу коронавірусу в Джалал-Абаді. (Reuters/Parwiz)
Персонал ресторану п&rsquo;є пиво під час офіційного відкриття тераси ресторану в центрі Праги 11 травня. (epa-EFE/Martin Divisek)
18 Персонал ресторану п’є пиво під час офіційного відкриття тераси ресторану в центрі Праги 11 травня. (epa-EFE/Martin Divisek)
Пасажирка у захисній масці на платформі станції метро в Москві. (AFP/Kirill Kudryavtsev)
19 Пасажирка у захисній масці на платформі станції метро в Москві. (AFP/Kirill Kudryavtsev)
Ветерани зібралися в Мінську, щоб подивитися військовий парад з нагоди 75-тої річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні 9 травня. (AFP/Sergei Gapon)
20 Ветерани зібралися в Мінську, щоб подивитися військовий парад з нагоди 75-тої річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні 9 травня. (AFP/Sergei Gapon)

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