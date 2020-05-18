Топ фото за тиждень: найкраще зі світової фотожурналістики

16 Дресирувальник сидить поруч з мавпою, в той час як коза балансує на палиці для глядачів в Карачі після того, як пакистанський уряд послабив загальнонаціональний карантин, введений в якості превентивного заходу проти коронавірусу. (AFP/Asif Hassan)