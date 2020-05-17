Демократи у Конгресі почали розслідування проти Трампа через звільнення розслідувача у «справі Помпео»

Демократи в Конгресі США розпочали розслідування щодо «політично мотивованого» звільнення посадовця із Державного департаменту, що, за повідомленнями, займався розслідуванням діяльності державного секретаря Майка Помпео.

Повідомлення про розслідування 16 травня з’явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що планує звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка.

Демократи припустили, що Лінік, мабуть, «почав розслідування правопорушень самим секретарем Помпео».

«Такі дії, що очевидно мають на меті захист секретаря Помпео від особистої відповідальності, підірвали б фундамент наших демократичних інститутів і можуть бути незаконним актом розплати», – вказали у заяві Еліот Енгель, голова комітету у закордонних справах Палати представників, та Боб Менендес, лідер демократів у комітеті з міжнародних відносин Сенату.

За повідомленнями, Лінік розслідував скарги на те, що Майк Помпео міг зловживати роботою підлеглих і просив їх виконувати особисті доручення, зокрема купувати їжу і наглядати за його собакою.

Білий дім заявив 16 травня, що Трамп звільнив генерального інспектора за рекомендацією Помпео, одного з найближчих союзників президента. Згідно із законом, Білий дім повинен повідомити Конгрес за 30 днів до звільнення генерального інспектора.

В рамках свого розслідування демократи зажадали, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов’язані зі звільненням Лініка, а також інформацію щодо розслідування, яке він проводив.

«У Конгресу є конституційне зобов’язання проводити нагляд, захищати цілісність наших інститутів і забезпечувати, щоб генеральні інспектори – одна з перших ліній захисту нашої країни від корупції, розтрати, шахрайства та зловживань – могли виконувати свої життєво важливі функції без перешкод», – вказали демократи.

Лінік став третім звільненим від квітня Дональдом Трампом чиновником, що вивчав ймовірні неправомірні дії влади. Експрокурор Лінік був призначений колишнім президентом США Бараком Обамою для контролю над витратами і виявленням будь-яких зловживань в Державному департаменті.

Представник Держдепартаменту підтвердив, що новим генеральним інспектором буде Стівен Акард, колишній помічник віцепрезидента Майка Пенса. З минулого року Акард очолює Управління іноземних представництв Державного департаменту США.