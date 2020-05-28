Трамп пообіцяв ветувати закон про нагляд за іноземними розвідками

Президент США Дональд Трамп пригрозив накласти вето на проєкт закону про нагляд за іноземними розвідками (FISA), якщо його ухвалить Конгрес.

«Наша країна щойно пережила найбільший політичний злочин у своїй історії. Масштабне зловживання із законом FISA було значною частиною цього процесу!» – написав Трамп у твітері.

Після твіту Трампа республіканці відмовилися підтримувати законопроєкт, який мали розглянути 27 травня, пише USA Today. Після цього демократи, які складають більшість у Палаті представників, відмовилися проводити голосування.

Законопроєкт затверджує до грудня 2023 року три основних положення щодо нагляду: Положення «ділові записи» дозволяє владі США збирати інформацію телефонних операторів та інтернет-провайдерів; «прослуховування телефонних розмов» дозволить слідчим прослуховувати тих, хто змінює номери чи купує одноразові телефони; положення «вовк-одинак» дозволяє уряду контролювати іноземців, яких підозрюють у допомозі іноземним терористам, та які не пов’язані з міжнародними терористичними угрупованнями.