США: суд відмовився блокувати вихід книжки Болтона на прохання Трампа

Суд у Вашингтоні відмовив адміністрації президента США Дональда Трампа в проханні накласти заборону на книжку його колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона, в якій ідеться про час його роботи в Білому домі та, зокрема, політику щодо України.

Суддя Ройс Ламберт з окружного суду у Вашингтоні опублікував 10-сторінковий текст постанови, згідно з яким доводи Міністерства юстиції визнані недостатніми для заборони на публікацію мемуарів Джона Болтона. Суддя заявив, що книжка вже встигла широко розійтися по магазинах і могла б легко бути опублікована в інтернеті – навіть якби суд ухвалив рішення заборонити її.

Офіційний початок продажів мемуарів радника Дональда Трампа з питань національної безпеки під назвою «Кімната, де це сталося: Спогад про Білий дім» призначений на найближчий вівторок.

«З причин, які не потребують особливого декларування, суд не буде влаштовувати конфіскацію [тиражу] по всій країні і виносити рішення про знищення політичних мемуарів», – йдеться в заяві судді Ламберта.

Телеканал CNN зазначає, що постанова судді йде врозріз зі спробами Трампа перешкодити появі книжки Болтона, але водночас не заважає адміністрації Трампа відповісти Болтону, в разі якщо в його мемуарах будуть розкриті державні таємниці США.

Адміністрація Трампа заявляла, що книжка містить засекречену інформацію і загрожує національній безпеці. Міністерство юстиції стверджувало, що Болтон «вирішив відмовитися від процедури попереднього перегляду публікації», на що він погодився, перш ніж стати радником президента Дональда Трампа.

Трамп звільнив Болтона у вересні 2019 році на тлі повідомлень про розбіжності з ним у питаннях Ірану, Північної Кореї й Афганістану.