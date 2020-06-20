У США відбулися акції на честь Дня скасування рабства

У США в п’ятницю, 19 червня, відбулися акції на честь Дня скасування рабства. У цей день 155 років тому рабство остаточно скасували в останньому штаті – Техас.

Зі святом американців привітав президент США Дональд Трамп. У привітанні наголошується, що цей день нагадує «як про неймовірну несправедливість рабства, так і про незрівнянну радість, яка повинна була супроводжувати звільнення». «У цей червень, ми, як єдина нація, зобов’язуємося жити відповідно до наших вищих ідеалів і завжди прагнути більш вільної і сильнішої країни», – мовиться у заяві.

Цього року День скасування рабства пройшов на тлі протестів проти поліцейського насильства і дискримінації афроамериканців. Масові акції протесту 19 червня відбулися у Вашингтоні, Нью-Йорку, Міннеаполісі, Чикаго та інших містах США.

Демонстранти вийшли з плакатами «Життя темношкірих мають значення» (Black Lives Matter). Активісти тримали транспаранти з іменами темношкірих, які загинули під час затримання поліцією. Деякі протестувальники вимагали виплати репарацій афроамериканцям.