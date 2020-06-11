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11 червня 2020, Київ 19:59
Фотогалереї

Третій тиждень протестів проти расизму та поліцейського свавілля в США та у світі – фотогалерея

Демонстрації проти расової ненависті та за зміни в поліцейських практиках при затриманні тривають, як у США, так і в Європі. Протести виникли спонтанно після того, як мільйони подивилися відео, на якому поліцейський при затриманні чорношкірого чоловіка стояв коліном на його горлі впровдож 9 хвилин, при чому чоловік казав, що не може дихати. 46-річний афроамериканець Джордж Флойд пізніше помер через наслідки такого поводження. Це сталося 25 травня 2020 року в Міннеаполісі, штат Міннесота, в День пам'яті.
Демонстрація в Тулузі, Франція, 10 червня 2020 року проти поліцейського свавілля та в пам&#39;ять про Джорджа Флойда, афроамериканця, який загинув під час затримання поліцією, а також француза Адама Траоре. Щонайменше 2000 людей пройшли ходою&nbsp;через центр Тулуз
1 Демонстрація в Тулузі, Франція, 10 червня 2020 року проти поліцейського свавілля та в пам'ять про Джорджа Флойда, афроамериканця, який загинув під час затримання поліцією, а також француза Адама Траоре. Щонайменше 2000 людей пройшли ходою через центр Тулуз
Протестувальники підняли догори свої руки зі стиснутим кулаком під час протесту проти поліцейського свавілля в Бостоні 10 червня 2020 року. Протести виникли через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув від того, що поліцейський тиснув йому коліном на горло майже 9 хвилин, незважаючи на те, що чоловік казав, що не може дихати
2 Протестувальники підняли догори свої руки зі стиснутим кулаком під час протесту проти поліцейського свавілля в Бостоні 10 червня 2020 року. Протести виникли через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув від того, що поліцейський тиснув йому коліном на горло майже 9 хвилин, незважаючи на те, що чоловік казав, що не може дихати
Квіти та картина із зображенням Джорджа Флойда в Гарлемі, Нью-Йорк. 10 червня 2020 року. 46-річний чорношкірий чоловік помер 25 травня 2020 року під час затримання поліцією в Міннеаполісі, штат Міннесота
3 Квіти та картина із зображенням Джорджа Флойда в Гарлемі, Нью-Йорк. 10 червня 2020 року. 46-річний чорношкірий чоловік помер 25 травня 2020 року під час затримання поліцією в Міннеаполісі, штат Міннесота
Професор Пол Батлер, з Юридичної школи в Джорджтауні, Анжела Андервуд Джейкобс, брат якої, Девід Андервуд, офіцер FPS, був застрелений в Окленді, Філоніс Флойд, брат Джорджа Флойда, та Бен Крамп, адвокат з цивільних прав, який представляє сім&#39;ю Флойда, присягаються під час слухань в Комітеті з питань судового управління щодо поліцейських практик та підзвітності у зв&#39;язку зі смертю Джорджа Флойда 25 травня 2020 року під час перебування під вартою в поліції міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Капітолій, Вашингтон, округ Колумбія. 10 червня 2020 року
4 Професор Пол Батлер, з Юридичної школи в Джорджтауні, Анжела Андервуд Джейкобс, брат якої, Девід Андервуд, офіцер FPS, був застрелений в Окленді, Філоніс Флойд, брат Джорджа Флойда, та Бен Крамп, адвокат з цивільних прав, який представляє сім'ю Флойда, присягаються під час слухань в Комітеті з питань судового управління щодо поліцейських практик та підзвітності у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда 25 травня 2020 року під час перебування під вартою в поліції міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Капітолій, Вашингтон, округ Колумбія. 10 червня 2020 року
Філоніс Флойд, брат Джорджа Флойда, розмовляє з Беном Крампом, адвокатом з цивільних прав, під час слухань у Комітеті з питань судових справ про запропоновані зміни в поліцейській практиці та підзвітності на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. 10 червня 2020 року
5 Філоніс Флойд, брат Джорджа Флойда, розмовляє з Беном Крампом, адвокатом з цивільних прав, під час слухань у Комітеті з питань судових справ про запропоновані зміни в поліцейській практиці та підзвітності на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. 10 червня 2020 року
Протестувальники аплодують під час мітингу проти расової нерівності на меморіалі Лінкольна у Вашингтоні. Протести в США та у світі викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда через неправомірні дії поліцейських при його затриманні в Міннеаполісі. Вашингтон, 10 червня 2020 року
6 Протестувальники аплодують під час мітингу проти расової нерівності на меморіалі Лінкольна у Вашингтоні. Протести в США та у світі викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда через неправомірні дії поліцейських при його затриманні в Міннеаполісі. Вашингтон, 10 червня 2020 року
Люди проходять повз меморіал зроблений в пам&#39;ять про людей, які померли через поліцейське свавілля, неподалік місця протесту в Окленді. Протести виникли після смерті Джорджа Флойда, який загинув під час затримання в Міннеаполісі 25 травня 2020 року. Окленд, штат Каліфорнія. 10 червня 2020 року
7 Люди проходять повз меморіал зроблений в пам'ять про людей, які померли через поліцейське свавілля, неподалік місця протесту в Окленді. Протести виникли після смерті Джорджа Флойда, який загинув під час затримання в Міннеаполісі 25 травня 2020 року. Окленд, штат Каліфорнія. 10 червня 2020 року
Протестувальники під час демонстрації Black Lives Matter проти расизму в Оденсі, Данія, 10 червня 2020 року. Black Lives Matter &ndash; міжнародний рух активістів, які виступають проти насильства до чорношкірого населення. Протести розпочалися внаслідок вбивства Джорджа Флойда, неозброєного чорношкірого чоловіка, який загинув після того, як поліцейський тиснув коліном на його горло в Міннеаполісі у США
8 Протестувальники під час демонстрації Black Lives Matter проти расизму в Оденсі, Данія, 10 червня 2020 року. Black Lives Matter – міжнародний рух активістів, які виступають проти насильства до чорношкірого населення. Протести розпочалися внаслідок вбивства Джорджа Флойда, неозброєного чорношкірого чоловіка, який загинув після того, як поліцейський тиснув коліном на його горло в Міннеаполісі у США
Протестна хода 10 червня 2020 року у Франкфурті-на-Майні, що на заході Німеччини. Демонстранти висловлюють солідарність з рухом Black Lives Matter після вбивства Джорджа Флойда, неозброєного чорношкірого, який загинув через свавілля поліцейського
9 Протестна хода 10 червня 2020 року у Франкфурті-на-Майні, що на заході Німеччини. Демонстранти висловлюють солідарність з рухом Black Lives Matter після вбивства Джорджа Флойда, неозброєного чорношкірого, який загинув через свавілля поліцейського
Форвардка Ессена німкеня Ніколь Аніомі (зліва) та її товариші по команді стають на коліно на знак солідарності з протестами, що вирують у США через смерть Джорджа Флойда, неозброєного чорношкірого чоловіка, який загинув під час арешту, перед початком жіночого кубка Німеччини, півфінальний футбольний матч Байєр Леверкузен проти SGS Ессен у місті Леверкузен, Західна Німеччина, 10 червня 2020 року
10 Форвардка Ессена німкеня Ніколь Аніомі (зліва) та її товариші по команді стають на коліно на знак солідарності з протестами, що вирують у США через смерть Джорджа Флойда, неозброєного чорношкірого чоловіка, який загинув під час арешту, перед початком жіночого кубка Німеччини, півфінальний футбольний матч Байєр Леверкузен проти SGS Ессен у місті Леверкузен, Західна Німеччина, 10 червня 2020 року
Джаванна Гарді, ветеран ПВС, бере участь у марші проти расової нерівності через смерть в Міннеаполісі при затриманні Джорджа Флойда. Вашингтон, США. 10 червня 2020 року
11 Джаванна Гарді, ветеран ПВС, бере участь у марші проти расової нерівності через смерть в Міннеаполісі при затриманні Джорджа Флойда. Вашингтон, США. 10 червня 2020 року
Протестувальники блокують вулицю біля поліцейського відділку у Флориссанті. Демонстранти звертають увагу на відео, на якому поліцейський детектив Флориссанта наїхав на чоловіка своєю службовою машиною під час переслідування. Поліцейського після інциденту звільнили. Флориссант, штат Міссурі. 10 червня 2020 року
12 Протестувальники блокують вулицю біля поліцейського відділку у Флориссанті. Демонстранти звертають увагу на відео, на якому поліцейський детектив Флориссанта наїхав на чоловіка своєю службовою машиною під час переслідування. Поліцейського після інциденту звільнили. Флориссант, штат Міссурі. 10 червня 2020 року
Демонстранти тримають плакати з написами &laquo;Зупинимо жорстокість поліції&raquo; та &laquo;Black Lives Matter&raquo; під час протесту проти насильства поліції, а також в пам&#39;ять про американця Джорджа Флойда та француза Адама Траоре. На протесті були присутні щонайменше 2000 людей. Тулуз, Франція. 10 червня 2020 року
13 Демонстранти тримають плакати з написами «Зупинимо жорстокість поліції» та «Black Lives Matter» під час протесту проти насильства поліції, а також в пам'ять про американця Джорджа Флойда та француза Адама Траоре. На протесті були присутні щонайменше 2000 людей. Тулуз, Франція. 10 червня 2020 року
Декілька сотень протестувальників блокують вулицю біля поліцейського відділення у Флориссанті. Демонстранти звертають увагу на відео, на якому поліцейський детектив Флориссанта наїхав на чоловіка своєю службовою машиною під час переслідування. Поліцейського після інциденту звільнили. Флориссант, штат Міссурі. 10 червня 2020 року
14 Декілька сотень протестувальників блокують вулицю біля поліцейського відділення у Флориссанті. Демонстранти звертають увагу на відео, на якому поліцейський детектив Флориссанта наїхав на чоловіка своєю службовою машиною під час переслідування. Поліцейського після інциденту звільнили. Флориссант, штат Міссурі. 10 червня 2020 року
Венді Лонг, ліворуч, та сестра Меймі, наліплюють написи зняті з огорожі парку Лафайєтт, що неподалік Білого дому у Вашингтоні,&nbsp;де відбувалися протести. Демонстрації розпочалися через смерть Джорджа Флойда, чорношкірого чоловіка, який помер під час затримання поліцією в Міннеаполісі 25 травня 2020 року
15 Венді Лонг, ліворуч, та сестра Меймі, наліплюють написи зняті з огорожі парку Лафайєтт, що неподалік Білого дому у Вашингтоні, де відбувалися протести. Демонстрації розпочалися через смерть Джорджа Флойда, чорношкірого чоловіка, який помер під час затримання поліцією в Міннеаполісі 25 травня 2020 року
Гучно скандуючи гасла: &laquo;Без справедливості немає миру&raquo; та &laquo;Чорне життя має значення&raquo;, кілька тисяч людей згуртувалися на Вашингтонській площі в центрі Солт-Лейк-Сіті в середу вранці, закликаючи припинити жорстокість в рядах поліції. Солт-Лейк-Сіті. 10 червня 2020 року
16 Гучно скандуючи гасла: «Без справедливості немає миру» та «Чорне життя має значення», кілька тисяч людей згуртувалися на Вашингтонській площі в центрі Солт-Лейк-Сіті в середу вранці, закликаючи припинити жорстокість в рядах поліції. Солт-Лейк-Сіті. 10 червня 2020 року
На паркані, встановленому навколо Білого дому, висить банер &laquo;Black Lives Matter&raquo; на знак протесту проти смерті Джорджа Флойда. Вашингтон, 10 червня 2020 року
17 На паркані, встановленому навколо Білого дому, висить банер «Black Lives Matter» на знак протесту проти смерті Джорджа Флойда. Вашингтон, 10 червня 2020 року
Жінка в масці та щиті для обличчя, як захисті перед коронавірусом, бере участь у протесті проти расизму та насильства поліції під час демонстрації&nbsp;&laquo;Black Lives Matter&raquo; в Дуке де Какс, Бразилія. 10 червня 2020 року
18 Жінка в масці та щиті для обличчя, як захисті перед коронавірусом, бере участь у протесті проти расизму та насильства поліції під час демонстрації «Black Lives Matter» в Дуке де Какс, Бразилія. 10 червня 2020 року
Люди стоять на коліні зі стиснутим кулаком, демонструючи підтримку рухові Black Lives Matter у парку в Амстердамі, названому на честь борця за права чорношкірих, південноафриканця Нельсона Мандели. У нідерландських містах пройшла серія протестів через смерть Джорджа Флойда у штаті Міннесота 25 травня 2020 року
19 Люди стоять на коліні зі стиснутим кулаком, демонструючи підтримку рухові Black Lives Matter у парку в Амстердамі, названому на честь борця за права чорношкірих, південноафриканця Нельсона Мандели. У нідерландських містах пройшла серія протестів через смерть Джорджа Флойда у штаті Міннесота 25 травня 2020 року
Протестувальник тримає вгорі стиснутий кулак під час маршу проти расової нерівності після смерті в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда через неправомірні дії поліцейського. Вашингтон, США. 10 червня 2020 року
20 Протестувальник тримає вгорі стиснутий кулак під час маршу проти расової нерівності після смерті в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда через неправомірні дії поліцейського. Вашингтон, США. 10 червня 2020 року

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