Третій тиждень протестів проти расизму та поліцейського свавілля в США та у світі – фотогалерея

Демонстрації проти расової ненависті та за зміни в поліцейських практиках при затриманні тривають, як у США, так і в Європі. Протести виникли спонтанно після того, як мільйони подивилися відео, на якому поліцейський при затриманні чорношкірого чоловіка стояв коліном на його горлі впровдож 9 хвилин, при чому чоловік казав, що не може дихати. 46-річний афроамериканець Джордж Флойд пізніше помер через наслідки такого поводження. Це сталося 25 травня 2020 року в Міннеаполісі, штат Міннесота, в День пам'яті.