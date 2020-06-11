Третій тиждень протестів проти расизму та поліцейського свавілля в США та у світі – фотогалерея

4 Професор Пол Батлер, з Юридичної школи в Джорджтауні, Анжела Андервуд Джейкобс, брат якої, Девід Андервуд, офіцер FPS, був застрелений в Окленді, Філоніс Флойд, брат Джорджа Флойда, та Бен Крамп, адвокат з цивільних прав, який представляє сім'ю Флойда, присягаються під час слухань в Комітеті з питань судового управління щодо поліцейських практик та підзвітності у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда 25 травня 2020 року під час перебування під вартою в поліції міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Капітолій, Вашингтон, округ Колумбія. 10 червня 2020 року