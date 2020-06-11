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11 червня 2020, Київ 10:46
Новини | Міжнародні

Протестувальники в США знесли пам’ятники Христофору Колумбу та Джефферсону Дейвісу

Монумент Джефферсону Дейвісу в Ричмонді, 7 червня 2020 року

Протестувальники в США знесли пам’ятники Христофору Колумбу та Джефферсону Дейвісу.

Учасники акцій, що спалахнули після загибелі темношкірого американця Джорджа Флойда, знесли статую Джефферсону Дейвісу на бульварі в Ричмонді, штат Вірджинія. Він був президентом сепаратистського Півдня під час Американської громадянської війни. Пам’ятник стояв на цьому місці з 1907 року.

Статую знесли через кілька годин після того, як протестувальники повалили триметровий монумент Христофору Колумбу в Сент-Полі, штат Міннесота.

У США поховали Джорджа Флойда – відеорепортаж
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У США поховали Джорджа Флойда – відеорепортаж

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Як пояснювали учасники акцій, прибуття Колумба призвело до колонізації Північної та Південної Америки європейцями та геноциду місцевих жителів.

Останніми днями схожої долі зазнали пам’ятники Колумбу і в інших містах. Зокрема, у Ричмонді статую викинули в озеро, а в Бостоні їй знесли голову.

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести в США та світі.

Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото

У США та інших країнах світу пройшли протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, спричинену жорстокими діями поліції Міннеаполісу 25 травня 2020 року.​

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

9 червня відбувся похорон Джорджа Флойда.

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