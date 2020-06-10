Брат Флойда закликав Конгрес США «зупинити біль», спричинений насильством поліції

Один із братів Джорджа Флойда, чия смерть під вартою поліції в Міннеаполісі викликала глобальні протести проти расизму та жорстокості силовиків, закликав Конгрес США «зупинити біль» чорношкірих людей, спричинений поліцейським насильством.

«Я тут, щоб попросити вас зупинити. Зупиніть біль. Джордж кликав про допомогу, і його прохання проігнорували. Будь ласка, дослухайтеся до заклику, який я до вас зараз звертаю, до закликів нашої родини та закликів на вулицях усього світу», – сказав 42-річний Філонайз Флойд із Міссурі-Сіті, штат Техас.

10 червня він виступив перед юридичним комітетом Палати представників разом із сімейним адвокатом Беном Крампом та 10 іншими людьми.

Американські законодавці готують пакет законодавчих актів, спрямованих на боротьбу з насильством у поліції та расовою несправедливістю, який буде представлений до 4 липня.

9 червня відбувся похорон 46-річного Джорджа Флойда, який помер після того, як поліцейський Дерек Човін понад вісім хвилин тримав коліно на його шиї.